قالت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو مؤسس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر استطاعت تشخيص أكثر من 90% من الحالات المصابة بفيروس سي وعالجت أكثر من 90% منهم".

وأضافت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو مؤسس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "مصر كانت أول دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على عقار سوفالدي لعلاج فيروس سي".

وأشارت: "98% من نسبة استجابة المرضى لعلاج فيروس سي في مصر"، مضيفه: "مستمرون في رصد الإصابات بفيروس سي واستكمال برامج العلاج".

وتابعت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو مؤسس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية،: "لدينا برنامج لعلاج سرطان الكبد ونحقق فيه نتائج مذهلة".



