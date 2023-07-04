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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرفها بسرعة عشان تخف.. اكتشف أعراض سرطان الكبد

سرطان الكبد
سرطان الكبد

يعد سرطان الكبد من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان خاصة أنه مسئول عن تنظيف الجسم من السموم مما يؤثر على مختلف الأعضاء 

وتساعد معرفة أعراض سرطان الكبد بشكل مبكر فى الوقاية من مضاعفاته الخطيرة بل وترفع نسب الشفاء بشكل كامل منه 

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علامات تكشف السرطان بسرعة قبل أن يتوغل في الجسم

 وفقًا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس"  نرصد لكم أهم أعراض سرطان الكبد وقد يلاحظ بعض المرضى عدد من العلامات غير العادية وتشمل:

 تورم في الجزء الأيمن العلوي من البطن.

انتفاخ كبير فى البطن دون تناول الطعام.

ألم فى الكتف الأيمن إحدى علامات سرطان الكبد 

فقدان الوزن غير المقصود.

فقدان الشهية بدون سبب من علامات سرطان الكبد 

 التعب والارهاق من أقل مجهود 

الحمى من علامات سرطان الكبد 

اليرقان وهو أصفرار الجلد وبياض العين 

الغثيان والقيء والتوعك

البراز الشاحب والبول الداكن 

سرطان الكبد أعراض سرطان الكبد أعراض سرطان إصفرار الجلد التعب والإرهاق الغثيان والقيء تنظيف الجسم تنظيف الجسم من السموم علامات سرطان الكبد فقدان الوزن فقدان الشهية

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