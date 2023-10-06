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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسي تشارك متابعيها بصور جديدة

بوسي
بوسي

حرصت المطربة بوسي، على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت بوسي بإطلالة جذابة ترتدي تى شيرت ابيض اللون مع تنورة باللون الأسود، مع قبعة ونظارة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، واعتمدت مكياجا صاخبا أبرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر مميزة.

اعتادت بوسي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محطاهتمام متابعيها.

وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد بوسي في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

أخر أعمال بوسي

طرحت الفنانة بوسي مؤخرًا أغنية مش شايفينهم، والتي حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات يوتيوب، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس حسن الشافعي.


كلمات أغنية مش شايفينهم

حاضرة دماغي صاحبي حاضرة والسكة سالكة خضرا، بكبس ورجلي حاطة يسطا مبقفش في المحطة راسي عالية فوق وواصلة، أنا مش شايفكم أصلًا".

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