نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2023.. تعرف عليها

اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب شهادة الثانوية العامة 2023، على أن تجرى أعمال الفرز والتوزيع للرغبات أولًا بأول، وإعلان نتائج التحويلات للطلاب خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.



رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني

ويمكن لكل من يرغب في معرفة نتيجة تقليل الاغتراب 2023 من طلاب الثانوية العامة، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هـــــنـــا، ولكن لابد من كتابة رقم الجلوس والرقم السري بشكل صحيح دون أخطاء إملائية.

شروط تقليل الاغتراب 2023

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها «مثل اجتياز اختبار القدرات».

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.