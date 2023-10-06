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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان جذاب | رانيا التومي تمزج بين الأناقة والجمال

رانيا التومي
رانيا التومي

خطفت النجمة التونسية رانيا التومي الأنظار بلوك جديد لها من أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت رانيا التومي وهى ترتدي فستان ساحر ابرز اناقتها وجمالها واعتمدت ميك اب صاخب ليبرز ملامحها مع ترك شعرها الاشقر منسدلًا علي كتفيها، نالت اعجاب متابعيها.


تحرص الفنانة التونسية رانيا التومي علي مشاركة جمهورها احدث اطلالاتها التي تمزج بين الأنوثة والاناقة في آن واحد، وذلك عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال رانيا التومي مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين، وسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

معلومات عن رانيا التومي

بدأت مسيرتها في عام 2012 شاركت في مسلسل مشاعر.

شاركت في بعض الأعمال الفنية منها: الهربة، ناعورة الهواء، مشاعر.

أطلق عليها لقب الحسناء التونسية وذلك لجمالها الخلاب.

تتمتع رانيا أيضًا بذوق رفيع وأسلوب فريد عندما يتعلق الأمر باختيار فساتين السهرة، دائما ما تظهر بأجمل فساتين السهرة العصرية بألوان مختلفة تناسب بشرتها الفاتحة وتعتبر رانيا التومي هي إحدى الوجوه الشابة في تونس تحظى باهتمام كبير من خلال ظهورها كمذيعة للطقس جمالها دفعها نحو الفن والموضة من خلال الصور التي نشرتها وعرضها للعديد من الأزياء واهتمامها بالموضة فازت رانيا التومي بلقب ملكة جمال تونس ولها جماهيرية كبيرة وتعتبر أحد المشاهير الذين ظهروا على التلفزيون.

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