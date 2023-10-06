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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة مجدي تثير إعجاب جمهورها بإطلالة ملفتة

هبة مجدي
هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي، جمهورها ومحبيها، بصور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هبة مجدي بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان منقط يبرز أنوثتها، ويظهر قوامها الممشوق، واعتمدت على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.

آخر أعمال الفنانة هبة مجدي

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.

IMG_٢٠٢٣١٠٠٥_١٥٤٨٢١
IMG_٢٠٢٣١٠٠٥_١٥٤٨٢١

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