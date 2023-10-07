شهر التوعية بـ سرطان الثدي 2023.. فضح 7 خرافات حول هذا المرض

يعتبر شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، لا يزال سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان انتشارًا في جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر على ملايين النساء، بينما نحتفل بشهر التوعية بسرطان الثدي في عام 2023، من الضروري معالجة المفاهيم الخاطئة المحيطة بهذا المرض، وفقًا لدراسة أجريت في عام 2020، يمثل سرطان الثدي 13.5% من جميع حالات السرطان و10.6% (حوالي 90000) من جميع الوفيات في الهند.

دعونا نفضح 7 خرافات شائعة ونزودك بالحقائق لتعزيز فهم أفضل لسرطان الثدي.

سرطان الثدي هو نوع من السرطان الذي ينشأ في خلايا الثدي، ويحدث ذلك عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في الثدي في النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وتشكل كتلة من الأنسجة تسمى ورمًا، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (US CDC)، يتم تشخيص غالبية حالات سرطان الثدي لدى النساء فوق سن 50 عامًا، ويمكن لهذه الخلايا السرطانية أن تغزو الأنسجة المجاورة.

وفي بعض الحالات، تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم من خلال مجرى الدم أو الجهاز اللمفاوي، يمكن أن يؤثر سرطان الثدي على النساء والرجال على حد سواء، لكنه أكثر شيوعًا عند النساء، هناك عدة أنواع مختلفة من سرطان الثدي، ويمكن تصنيفها على أساس الخلايا أو الأنسجة المحددة داخل الثدي حيث يبدأ السرطان.

-خرافة: لا يوجد تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، وبالتالي فأنا لست في خطر

معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الثدي ليس لديهم تاريخ عائلي معروف للمرض، في حين أن بعض الحالات تكون وراثية، وتمثل 5-10% فقط، فإن غالبية حالات سرطان الثدي تنتج عن عوامل مثل البيئة ونمط الحياة، عوامل الخطر الرئيسية هي الجنس والشيخوخة، يمكن أن تتطور خلايا الثدي السليمة إلى طفرات مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. ومع ذلك، إذا كان لديك تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان الثدي، استشيري طبيبك.

-الخرافة: إصابة الثدي هي سبب سرطان الثدي

إصابات الثدي، مثل تلك الناجمة عن الحوادث أو الضربات، لا تسبب السرطان، قد تؤدي إلى الألم أو الكدمات أو النزيف، مما يؤدي إلى حالات مثل الأورام الدموية أو نخر الدهون في بعض الأحيان، قد يتم تشخيص سرطان الثدي بعد الإصابة، لكن الإصابة نفسها لا تسبب السرطان، من المهم إبلاغ طبيبك بأي إصابات سابقة أو تغيرات غير عادية في الثدي.

-الخرافة: حمالات الصدر ذات الأسلاك السفلية يمكن أن تسبب سرطان الثدي

حمالات الصدر، بما في ذلك تلك ذات الأسلاك الداخلية، لا تسبب السرطان، لا يوجد دليل علمي يدعم الأسطورة القائلة بأن حمالات الصدر ذات الأسلاك الداخلية تحد من تدفق السائل الليمفاوي، يعد العثور على حمالة صدر مناسبة لراحتك أمرًا بالغ الأهمية، بغض النظر عما إذا كانت تحتوي على أسلاك داخلية أم لا.

-الخرافة: حمل الهاتف في حمالة الصدر يمكن أن يسبب سرطان الثدي

على الرغم من أنه ليس الخيار الأكثر راحة، إلا أن حمل هاتفك الخلوي في حمالة الصدر لا يسبب سرطان الثدي، لم تجد الدراسات أي صلة بين استخدام الهاتف والسرطان، لمنع مشاكل الجلد المحتملة، يُنصح بحمل هاتفك في حقيبة أو محفظة أو جيب بدلاً من ذلك.

-الخرافة: سرطان الثدي يصيب النساء فقط وليس الرجال

وخلافاً لهذا الاعتقاد، فإن الرجل أيضاً معرض للإصابة بسرطان الثدي رغم أن النسبة قد تكون قليلة. يجب على الرجال أيضًا إجراء فحوصات ذاتية للثدي والإبلاغ الفوري عن أي تغييرات إلى أطبائهم. ويقل الوعي لدى الرجال، مما يؤدي إلى تأخر العلاج وارتفاع معدلات الوفيات.

-خرافة: الأشعة السينية يمكن أن تسبب سرطان الثدي أو تنشره

تصوير الثدي بالأشعة السينية، أو الأشعة السينية للثدي، ضرورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. الضغط على الثدي أثناء تصوير الثدي بالأشعة السينية لا يسبب السرطان ولا ينشره، يؤدي الضغط الأكثر إحكامًا إلى الحصول على صور أكثر وضوحًا، إن التعرض للإشعاع في تصوير الثدي بالأشعة السينية منخفض للغاية ويشكل خطرًا ضئيلًا، اتبعي توصيات طبيبك بخصوص فحوصات التصوير الشعاعي للثدي، بدءًا من سن الأربعين عادةً.

-خرافة: مضادات التعرق ومزيلات العرق تسبب سرطان الثدي

لا يوجد دليل قاطع يربط بين استخدام مضادات التعرق أو مزيلات العرق تحت الإبط وبين الإصابة بسرطان الثدي، وفقا للباحثين في جمعية السرطان الأمريكية.

المصدر: timesofindia