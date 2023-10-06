احذروا.. 5 أبراج أكثر عرضة لـ الحوادث

غالبًا ما يظهر الأشخاص المعرضون للحوادث سلوكًا ينطوي على مخاطرة، أو عدم الاهتمام بالتفاصيل، أو الاندفاع، أو التهور، يمكن أن تؤدي مثل هذه السمات إلى وقوع حوادث في بيئات مختلفة، بدءًا من حوادث المرور وحتى إصابات مكان العمل والحوادث المنزلية.

يتضمن تجنب الحوادث الوعي الذاتي وتحسين التركيز والالتزام ببروتوكولات السلامة واتخاذ القرارات المسؤولة، بمجرد توجيه هذه المشكلات، يمكن لبعض هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الأبراج منع كل تلك الحوادث المؤسفة.

فيما يلي قائمة بالأبراج الأكثر عرضة للحوادث بالإضافة إلى نصائح حول كيفية تجنبها.

- برج العذراء

يركز مولود هذا البرج بشكل كبير على أهدافه وغالبًا ما يفوته ما يحدث من حوله، تحدث حوادثهم بشكل عام أمام جمهور غير مرغوب فيه وهم معروفون بنفس الشيء، لكن مواليد برج العذراء أذكياء جدًا أيضًا، لذا فهم يحفظون وجوههم في مثل هذه المواقف.

-برج الميزان

الميزان ودودون ومنفتحون للغاية، إنهم يحبون أن يكون لديهم جمهور ولكن هذا يعد عيبًا خلال لحظاتهم الخرقاء، تحدث هذه اللحظات بسبب عادتهم في الانجذاب نحو المرح والألعاب مما يؤدي إلى بعض الحوادث الخطيرة، ونادرا ما يعمل نمط المخاطرة هذا لصالحهم.

-برج الجوزاء

يحب هذا البرج قضاء وقت ممتع مع أحبائهم، وخاصة مجموعة أصدقائهم، الجوزاء معرضون للحوادث لأنهم يشعرون بالملل بسهولة شديدة ونفاد صبرهم هو ما يضرهم، غالبًا ما يقطعون الزوايا لتسريع الأمور، كما أنهم يحبون الحصول على قصص مضحكة لجعل الأشخاص يضحكون من حولهم حتى يكون لديهم طريقة للتعامل مع إحراجهم.

- برج القوس

هذا البرج يقدر حريته كما أنه لا يأخذ النصائح من الآخرين، هذا هو السبب في أنهم غالبًا ما ينتهي بهم الأمر في مواقف بالصدفة لأنهم لا يستطيعون التباطؤ، الكارثة تتبعهم في كل مكان بسبب طاقتهم الفائضة.

المصدر: timesofindia