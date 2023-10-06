أحزاب تستنكر تقرير البرلمان الأوروبي عن مصر.. وتؤكد: افتراءات متعمدة.. ويناقض نفسه ومبني على ادعاءات غير صحيحة

42 حزبا سياسيا يستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية

حزب أبناء مصر: بيان البرلمان الأوروبي كاذب ومرفوض

المصريين الأحرار: بيان البرلمان الأوروبي يناقض نفسه ومبني على ادعاءات غير صحيحة

قيادي بمستقبل وطن: بيان البرلمان الأوروبي يحتوى على أكاذيب وشائعات

الإصلاح والنهضة ينتقد حديث البرلمان الأوروبي عن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة

استنكرت أحزاب تقرير البرلمان الأوروبي تجاه مصر، معتبرين أنه تدخل غير مقبول في الشأن المصري، ويحمل معلومات مغلوطة عن مصر والمناخ السياسي والحقوقي، ولا يُبنى على أُسس علمية أو دراسات على أرض الواقع.

وانتقد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة حديث البرلمان الأوروبي بشأن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا على أنه ليس هناك ملاحقة لمرشحي المعارضة أو أي تضييق يمارس على المرشح المحتمل أحمد طنطاوي أو غيره.

وأضاف عبد العزيز فى بيان صحفى له أن لدينا انتخابات رئاسية نزيهة بإشراف قضائي كامل يتنافس فيها أكثر من رمز من رموز المعارضة المصرية، مستنكرا مثل هذه التصريحات من البرلمان الأوروبي مطالبا إياه بانشغاله بشؤونه الداخلية وضرورة احترامه للسيادة الوطنية لمصر.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن مثل هذه التدخلات لم تعد مقبولة وأنها استمرار لإرث استعماري بائد، مؤكدا بأنه ليس هناك أحد أحرص على حرية المصريين من الدولة المصرية، مطالبا كافة مرشحي المعارضة باستنكار مثل هذه التدخلات وتأكيد دعمهم للسيادة الوطنية الخالصة لمصر.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأنه في ظل الجمهورية الجديدة لم يعد مقبولا مثل هذه الممارسات؛ فقد مضى عهد الإملاءات الخارجية إلى غير رجعة.

استنكر المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذى يضم ٤٢ حزبا سياسيا بيان البرلمان الأوروبي بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية فى بيان صحفى له أن مصر دولة مستقلة وترفض أى تدخل فى شئونها الداخلية كما ترفض أى إملاءات خارجية.

وذكر النائب تيسير مطر أن البرلمان الأوروبي يتحدث للأسف بلسان أهل الشر وجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها وأن سجل البرلمان الأوروبي فى التعامل مع مصر سجل مشبوه.





وأشار النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أن مصر لا تنتظر دروس من أحد وأن انتخابات رئاسة الجمهورية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ونقول لأعضاء البرلمان الأوروبي كفاكم كذب.

وصف حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ما خرج عن البرلمان الأوروبي من اقتراحات للاتحاد الأوروبي، بأنه يناقض نفسه ومبني علي ادعاءات وفرضية غير صحيحة.

وقال الحزب في بيان له، إننا اعتدنا خروج بيانات سنوية فضفاضة الشكل وليست مبنية علي حقائق دامغة ومصادرها مضللة؛ ولاسيما بأن البرلمان الأوروبي خلط بين قضية تشهير وفق القوانين المصرية والمتهم فيها هشام قاسم علي خلفية بلاغ من السياسي كمال أبو عيطة المحسوب علي تيار المعارضة أيضًا، وراح برلمان أوروبا يزعم بأن الحبس بدوافع سياسية على خلاف الحقيقة، ولكنه لإدانته في قضيتين سب أبوعيطة، والثانية بسب وقذف والتعدي بالقول على موظفين عموميين وإهانتهم وهم ضباط بقسم شرطة السيدة زينب.

وأضاف المصريين الأحرار، أن البرلمان الأوروبي دوما يتبني الحديث عن سيادة الدساتير واحترام القوانين نجده في اقتراحاته يدعو للتغول من السلطات التنفيذية علي السلطة القضائية في دعوته بالإفراج الفوري عن مذنبين جنائيين يمثلون أمام القاضي الطبيعي ووفق القوانين المصرية المعمول بها.

وأكد حزب المصريين الأحرار أن البرلمان الأوروبي يستقي معلومات غير صحيحة من منصات التواصل المحسوبة على جماعات الإخوان الإرهابية ولا يرجع مصادر وثيقة او معلومات صحيحة من جهات مختصة، ونطالب برلمان أوروبا والاتحاد الأوروبي بكافة تشكيله لإعادة النظر مجددا وتحري الدقة فيما يطالبون به.

وأبدى حزب المصريين الأحرار استياءه وتعجبه من موقف البرلمان الأوروبي وتبني كلمات حقوق الإنسان كان بالأحرى به العمل علي وجود حل سلمي دائم للصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا حرصا علي الحق في الحياة وسلامة البلدين وشعوبهم وكذلك حقوق شعوبهم في أوروبا الذين تضرروا جراء ذاك النزاع من عدم توافر سلع استراتيجية وانقطاع الخدمات فضلا عن تأثر الكثيرين من الأوروبيين علي خلفية ذلك النزاع.

ووجه حزب المصريين الأحرار " الليبرالي المصري" الذي يضع أولى أولوياته مبادئ حقوق الإنسان يبدي قلقه ويطالب البرلمان والاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات جادة بشأن الازمة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان، و كوسوفو وصربيا والتي يترتب عليها تشرد وتهديد الكثير من أبناء تلك الدول.

وأكد الحزب أنه سيوجه خطابا رسميا للاتحاد الأوروبي يفند فيه المزاعم التي بني عليها البرلمان الأوروبي اقتراحاته الخالية من الحقائق والشواهد والمبني علي أكاذيب جماعات الإرهاب ومنصات التواصل.

هاجم المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، البرلمان الأوروبي الذي أصدر بيانا في جلسته اليوم الخميس حول مطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن المعارضة، قائلا إنه تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، ويهدف إلى نشر أكاذيب مضللة.

وقال مدحت بركات فى بيان صحفي، إن قرارات البرلمان الأوروبي اليوم جاءت لتعكر صفو العرس والاستحقاق الدستوري الذي تقبل عليه الدولة المصرية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 كما أنه يأتي في وقت يحتفل فيه المصريون جميعًا بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

حزب أبناء مصر يرفض بيان البرلمان الأوروبي

وأضاف رئيس حزب أبناء مصر، أن بيان البرلمان الأوروبي يطالب بعدم ملاحقة المعارضة والإفراج عن متهم في قضية سب وقذف، معلقا: "كيف يتدخل البرلمان الأوروبي إلى هذا الحد ويشكك في نزاهة القضاء المصري؟.. غير مقبول تمامًا ويجب على الجميع احترام استقلال الدولة المصرية".

وتابع مدحت بركات خلال حديثه، أن البرلمان الأوروبي يستهدف تضليل الرأي العام حيث أنه يضم أكاذيب ومعلومات مضللة، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية تديرها جهة مستقلة وهي الهيئة الوطنية للإنتخابات.

شن المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، هجوما عنيفا على بيان البرلمان الأوروبي الذي تحدث عن الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرًا إلى أن البيان مليء بالأكاذيب والشائعات، ويمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، خاصة أن الدولة المصرية ترفض أي إملاءات من جانب الغرب في شئونها، وبيان البرلمان الأوروبى يستهدف تضليل الرأى العالمى عامة والرأى العام الأوروبى خاصة بشأن الانتخابات الرئاسية في مثل ويمثل إساءة للدولة المصرية تتطلب اعتذارا والتوقف تماما عن أي تدخلات خارجية مخالفة للقانون الدولي.

وقال «رزق» فى بيان صحفى له، إن بيان البرلمان الأوروبى تضمن أكاذيب حول وجود تضييقيات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة تجاه كل المرشحين في تلك الانتخابات، ولا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تم الإعداد له لضمان الشفافية.

وطالب القيادي بحزب مستقبل وطن، البرلمان الأوروبى بالتوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وضرورة أن يحترم البرلمان الأوروبى استقلال الدولة المصرية، وهذا هو النهج الذي تتبعه مصر في التعامل مع دول العالم، بعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، لافتا إلى أن بعض التيارات تصر علي الاستقواء بالخارج ومخاطبتهم قبل مخاطبة الشعب المصري، وادعاء وجود مخالفات وتضييق علي بعض المرشحين وأنصارهم من أجل إحراج الدولة المصرية وإحراجها عالميا، وهو ما لا يقبله أي وطني يحب مصر.