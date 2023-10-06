خالد الغندور يهنئ منتخب مصر لكرة الطائرة بفوزه على تونس

علق الإعلامي خالد الغندور علي فوز منتخب مصر في كرة الطائرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب الغندور:"الف مليون مبروك منتخب مصر في الكرة الطائرة يحول تأخره بشوطين لفوز علي تونس بثلاث أشواط وتضع قدما في باريس".

وأعلن الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: فتوح في الزمالك ٣ سنوات خلاص و الإعلان بعد الانتخابات إن شاء الله.

ورصدت قناة العربية، تقريرًا حول أحمد فتوح، الظهير الأيسر لصفوف نادي الزمالك، والذي يرغب الفارس الأبيض في تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، وسط الاهتمام الكبير من الجماهير بمعرفة آخر التطورات بشأن هذا الملف خاصة بعد ظهور حديث حول أن الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب على غرار خطف إمام عاشور كواحد من الصفقات المدوية.