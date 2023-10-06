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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترفع الحظر المفروض على صادرات الوقود عبر خطوط الأنابيب.. تفاصيل

الوقود الروسي
الوقود الروسي

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، رفع الحظر المفروض على صادرات الوقود عبر خطوط الأنابيب من الموانئ، مما أدى إلى إزالة الجزء الأكبر من القيود المفروضة في 21 سبتمبر. ولكن لا تزال القيود المفروضة على صادرات البنزين سارية.


والديزل هو أكبر صادرات المنتجات النفطية في روسيا، حيث بلغ حوالي 35 مليون طن في العام الماضي، وتم شحن ما يقرب من ثلاثة أرباعها عبر خطوط الأنابيب. وصدرت روسيا أيضا 4.8 مليون طن من البنزين في عام 2022.


ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الحكومة في بيان: "رفعت روسيا القيود المفروضة على صادرات وقود الديزل الذي يتم تسليمه إلى الموانئ البحرية عن طريق خطوط الأنابيب، شريطة أن توفر الشركة المصنعة ما لا يقل عن 50 في المائة من وقود الديزل المنتج إلى السوق المحلية".


وعززت القيود المفروضة على صادرات الوقود من روسيا، أكبر مصدر للوقود عن طريق البحر في العالم قبل الولايات المتحدة مباشرة، الأسعار العالمية وأجبرت بعض المشترين على التدافع للحصول على مصادر بديلة للبنزين والديزل.


وبعد أن حظر الاتحاد الأوروبي واردات الوقود الروسية بسبب إجراءات موسكو في أوكرانيا، حولت روسيا صادرات الديزل وأنواع الوقود الأخرى المتجهة إلى أوروبا إلى البرازيل وتركيا والعديد من دول شمال وغرب أفريقيا ودول الخليج في الشرق الأوسط.


وتقوم دول الخليج، التي لديها مصافيها الرئيسية الخاصة بها، بإعادة تصدير الوقود.

وعالجت روسيا النقص وارتفاع أسعار الوقود في الأشهر الأخيرة، مما أضر بالمزارعين بشكل خاص خلال موسم الحصاد.


ومنذ فرض الحظر، انخفضت أسعار الديزل بالجملة في البورصة المحلية بنسبة 21٪، في حين انخفضت أسعار البنزين بنسبة 10٪.


ولم يترجم ذلك بعد إلى نفس حجم انخفاض أسعار التجزئة، على الرغم من أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الذراع الأيمن للرئيس فلاديمير بوتين في مجال النفط، قال إن الحظر بدأ في تحقيق نتائج إيجابية.


وقالت الدائرة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار يوم الخميس إنها أرسلت تعليمات إلى شركات النفط تأمرها بخفض أسعار المنتجات النفطية.


كما رفعت الحكومة يوم الجمعة رسوم تصدير الوقود للبائعين، الذين لا ينتجون الوقود، إلى 50000 روبل (495.63 دولارا) للطن الواحد من 20000 روبل.

وأكدت الدائرة الفيدرالية أنه "تقوم الحكومة بإحباط محاولات البائعين لشراء الوقود مقدما للتصدير اللاحق بمجرد رفع القيود الحالية حيث يمنعهم هذا أيضا من تصدير ... الوقود تحت ستار المنتجات الأخرى".

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