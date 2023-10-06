حارس يسرق أموالا ومجوهرات من داخل فيلا بالتجمع الأول

خان حارس فيلا بالتجمع الأمانة وسرق أموال ومجوهرات من داخلها وفر هارباً إلي بلدته بالشرقية إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبطه ، وبحوزته المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بمحل البلاغ قرر بإكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها عملات مالية "محلية وأجنبية" و بعض المصوغات الذهبية وفوجئ بعدم تواجد حارس الفيلا .

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن الحارس وراء إرتكاب الواقعة تم ضبطـــه حال إختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية وبحوزته كافة المسروقات المُستولى عليهــا والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مستغلاً سفر المبلغ وأسرته ، وبإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.