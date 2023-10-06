منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 لناشطة إيرانية مسجونة

أعلنت لجنة نوبل منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 للناشطة الإيرانية المسجونة المدافعة عن حقوق المرأة، نرجس محمدي.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت اللجنة التي تمنح الجوائز: "قررت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 لنرجس محمدي تكريما لنضالها ضد قمع النساء في إيران ومحاربتها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".



وجدير بالذكر أن نرجس محمدي من أبرز ناشطات حقوق الإنسان الإيرانيات وتدافع عن حقوق النساء وتدعو أيضا إلى إلغاء عقوبة الإعدام.



وتقضي محمدي الآن أحكاما متعددة في سجن إيفين في طهران، ومجمل العقوبات 12 عاماً تقريباً، وفقاً لمنظمة "فرانت لاين ديفندرز" المعنية بالدفاع عن الحقوق.



وهي واحدة من الفترات العديدة التي احتُجزت فيها خلف القضبان، وتشمل الاتهامات نشر دعاية ضد الدولة.