طفرة حقيقية في "الأبنية التعليمية" في عهد السيسي

اهتمت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالتوسع في الأبنية التعليمية وتطويرها ، فقد تم التوسع في عدد المدارس وشكل المدارس .

فقبل عام 2014 لم يكن شكل المدرسة جاذبًا، ولم يكن يتوفر فيها فراغات تسمح للطلاب بالتعلم المتطور، إلا أنه في ظل الجمهورية الجديدة طرأ تغييراً كبيراً في الأبنية التعليمية بشكل يلبي تنمية المهارات، والابتكارات، وتوفير البنية التكنولوجية لأبنائنا الطلاب.

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد تفاصيل إهتمام الدولة المصرية بـ الأبنية التعليمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي :

تم تجهيز المباني المدرسية تكنولوجيًا في عدد 552 ألف فصل

في الفترة من 2014 إلى 2023 تم بناء 120 ألف فصل

تم تطوير أكثر من 9246 معمل حاسب آلي مطور

تم تركيب 36210 شاشة ذكية فصول الثانوي

تم استخدام شبكات الفايبر في توصيل الإنترنت في 2476 مدرسة، مما ساعد على استكمال العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا.

تم التوسع في المدارس المتميزة حيث أشار إلى وجود مدارس النيل المصرية وهي واحدة من المدارس التي تمنح شهادة مصرية دولية

تم التوسع في مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات والتي يصل عددها الآن إلى 21 مدرسة في 18 محافظة، ويحصل طلاب هذه المدارس على جوائز دولية من خلال مشاركاتهم في العديد من المسابقات

تم إنشاء مدرسة العباقرة لتضم الطلاب الأوائل من مدارس المتفوقين بالصف الأول الثانوي بالإضافة للطلاب الحاصلين على الجوائز العالمية في العلوم والرياضيات، وتنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلًا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم.

تم إنشاء المدارس الرسمية الدولية IPS لإتاحة فرصة للالتحاق بتعليم دولي بمصروفات مناسبة ، وعددها حاليا 20 مدرسة و هناك رؤية مستقبلية للتوسع فيها لتصل إلى 200 مدرسة

تم إنشاء المدارس اليابانية المصرية و وصل عددها لـ 51 مدرسة في 26 محافظة (جميع المحافظات ماعدا الاقصر) و من المخطط أن تصل المدارس المصرية اليابانية لمحافظة الاقصر في العام الدراسي 2024 / 2025

تم استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، و وصل عددها لـ 52 مدرسة في 14 محافظة ،وتقررت زيادة العدد لـ 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.

جهود الصيانة والاحلال والتجديد

إحلالات لمباني مدرسية غير صالحة بعدد (2153) مشروعًا، بإجمالي (32726) فصلًا.

تم التدخل من خلال هذه المشروعات في عدد (3490) قرية/ حي على مستوى الجمهورية، بما يشمل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة)، ولاستيعاب حوالي (4,7) مليون تلميذ بالمراحل الدراسية المختلفة بقطاع التعليم قبل الجامعي.

استهدفت هذه المشروعات تدعيم جميع نوعيات التعليم الرسمي، وذلك على النحو التالي:

- تعليم رسمي عام بعدد (6776) مشروعًا.

- تعليم رسمي لغات بعدد (579) مشروعًا.

- تعليم فني بعدد (238) مشروعًا.

- تربية خاصة بعدد (37) مشروعًا.

- تعليم رسمي عام بعدد (6776) مشروعًا. - تعليم رسمي لغات بعدد (579) مشروعًا. - تعليم فني بعدد (238) مشروعًا. - تربية خاصة بعدد (37) مشروعًا. تضمنت المشروعات التعاون مع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة)، حيث وصلت نسبة الإنجاز حتى تاريخه (96%)، وتشمل مشروعات الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة كما يلي:

- مشروعات الإنشاء: إجمالي عدد (1131) مشروعًا، بإجمالي عدد (15334) فصلًا.

- مشروعات التطوير ورفع الكفاءة: إجمالي عدد (1301) مدرسة.

المشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص

وهي مدارس يتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تمنح الدولة عددًا من المستثمرين قطع أراضٍ بنظام حق الانتفاع لمدة (30) عامًا، وذلك لبناء مدارس وصيانتها وتشغيلها بمستوى خدمة تعليمية متميزة وبمصروفات محددة تحت إشراف الوزارة.

انطلقت المرحلة الأولى من المشروع في يناير 2016.

عدد المدارس المقامة بالمشاركة مع القطاع الخاص PPP (16)مدرسة سمى لغات في عدد (7) محافظات هي: القاهرة – الجيزة – القليوبية - الشرقية –الغربية – المنوفية – دمياط).

طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل (1000) مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

البدء في إجراءات طرح عدد (56) قطعة أرض واستكمال إجراءات التأهيل المسبق،وإجراءات التعاقد مع الجهات التي تسفر عنها المناقصات.

التنسيق مع المدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل المصرية الدولية لتضمينها ضمن مدارس الطرح الثاني من مدارس الشراكة، وذلك في ضوء التكليف الصادر للوزارة بتخصيص نسبة (10%) من المدارس المستهدف إنشاؤها خلال الفترة القادمة للعمل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء طرح عدد (28) مركز تدريبي على حرف التشييد والبناء لتحويلهم لمدارس تكنولوجيا تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص.



المدارس الرسمية للغات