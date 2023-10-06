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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جندي السينما المصرية.. شهيرة تتذكر محمود ياسين في اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

محمود ياسين
محمود ياسين

حرصت الفنانة شهيرة أرملة الفنان الراحل محمود ياسين على سرد تفاصيل الأعمال الوطنية التى قدمها الفنان الراحل بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.

وكتبت شهيرة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: جندي السينما المصرية كما أطلق عليه الفنان الكبير محمود ياسين هو الفنان الوحيد الذي جسد 8 أعمال وطنية علي مدي تاريخه الفني.. كل سنه واحنا دايما منصورين رافعين الرأس وتعيشي يامصر.

 

محمود ياسين يتحدث عن الرصاصة لاتزال فى جيبي قبل الرحيل



وكان هذا الفيلم له مكانة خاصة لدى الفنان الراحل محمود ياسين، وكان دائما حريصا على الحديث عن كواليس هذا العمل لكونه واحدا من أفضل الأفلام التى تحدثت عن هذا الانتصار.

وتحدث الراحل محمود ياسين فى لقاء له قبل الرحيل عن كواليس هذا العمل، مؤكدا أن هذا الفيلم له مكانة خاصة  بعيدا عن باقى الأعمال التى قدمها فى السينما.

وأضاف أن الفنان سعيد صالح، كان يقوم دائما بالمزاح مع الجنود الحقيقيين المشاركين فى الفيلم، وكان يصنع جوا من البهجة والسعادة فى المعسكر.

 

وأوضح أنهم كانوا ينامون أثناء تصوير الفيلم، بالثكنات الحربية، ووسط القادة والجنود المصريين.

 

فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبي 


أنتج الفيلم عام 1974، بطولة محمود ياسين، وحسين فهمي، ويوسف شعبان، وصلاح السعدني، ونجوى إبراهيم، وسعيد صالح وعبد المنعم إبراهيم وحياة قنديل. الموسيقى التصويرية من تأليف عمر خورشيد، وقصة إحسان عبد القدوس الذي نال بسببها جائزة أحسن قصة، وسيناريو وحوار لرمسيس نجيب ورأفت الميهي. وأنتج الفيلم محسن علم الدين وأخرجه حسام الدين مصطفى.

الفنان الراحل محمود ياسين محمود ياسين ذكرى حرب أكتوبر

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