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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق إمام عاشور على إحراز أول أهدافه مع الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

شارك نجم الأهلي إمام عاشور عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر إمام عاشور في الصور من داخل الملعب أثناء مبراته الأخيرة مع الأهلي أمام إنبي واحراز أول أهدافه مع المارد الأحمر.

 

وعلق عاشور:"الحمد لله".

تغنى رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، بتألق إمام عاشور، لاعب الفريق الأحمر، بسبب المستوى الذي ظهر عليه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.


وقال السيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " إمام إضافة قوية للغاية بالنسبة للأهلي لأنه مميز للغاية على المستوى الفني، وهذا رأيي في اللاعب منذ أن كان في الزمالك". 


وتابع: "إمام صفقة القرن للأهلي لأنه متكامل في كل نواحي ومهارات اللعب، ويستطيع المشاركة في أكثر من مركز".


وأتم: "إمام هو نجم الفريق في الأهلي منذ بداية الموسم، وهذا يبرهن على مدى جودته، وعودته للمنتخب أمر طبيعي".

امام عاشور

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