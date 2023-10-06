الخارجية التركية: فقدان مسيرة بشمال شرق سوريا لهذا السبب

أفادت وزارة الخارجية التركية ، اليوم الجمعة، بفقدان مسيّرة مسلحة شمال شرق سوريا بسبب "تقييمات فنية مختلفة" مع أطراف ثالثة على الأرض.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 26 إرهابيا في إطار الرد على هجوم لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي على قاعدة عسكرية شمالي سوريا.

وذكر بيان صادر عن الدفاع التركية أن قاعدة دابق الواقعة ضمن منطقة عملية درع الفرات تعرضت ليلة الخميس-الجمعة لهجوم إرهابي.

وأكد البيان أن قوات الجيش التركي في المنطقة ردت بقوة على اعتداء الإرهابيين.

وأضاف: "تم تحييد 26 إرهابيا من تنظيم بي كي كي/ واي بي جي في عملية الرد ضد أهداف إرهابية في المنطقة".

ونشرت الدفاع التركية مشاهد عن عملية ردها وضربها أهدافا إرهابية.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي"