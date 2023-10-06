النشرة الدينية| كيف تحصل على محبة الله؟.. يفرج الله كربك ويقضي حاجتك بهذه الصلاة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى التي تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذا النشرة الدينية.
علي جمعة: النبي دعانا إلى أن نعتل هم الكافر حتى هدايته
شيخ الأزهر يقوم بزيارة تاريخية للعراق في يناير 2024
كيف تحصل على محبة الله؟.. خطيب المسجد الحرام: بـ8 أعمال فلا تفوت الفرصة
6 خصال جعلها الله للشهداء.. الأوقاف: لهذه الأسباب الدفاع عن الوطن واجب وفرض
حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها.. تكفر ذنوب المسلم 7 أيام
حكم إطلاق لفظ العيد على المناسبات السعيدة.. دار الإفتاء ترد