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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| كيف تحصل على محبة الله؟.. يفرج الله كربك ويقضي حاجتك بهذه الصلاة

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى التي تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذا النشرة الدينية. 

 

علي جمعة: النبي دعانا إلى أن نعتل هم الكافر حتى هدايته

 

شيخ الأزهر يقوم بزيارة تاريخية للعراق في يناير 2024

 

كيف تحصل على محبة الله؟.. خطيب المسجد الحرام: بـ8 أعمال فلا تفوت الفرصة

 

6 خصال جعلها الله للشهداء.. الأوقاف: لهذه الأسباب الدفاع عن الوطن واجب وفرض

 

حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها.. تكفر ذنوب المسلم 7 أيام

 

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الصلاة على النبي ألف مرة.. رددها بنية تفريج الكروب وقضاء الحوائج

النشرة الدينية علي جمعة شيخ الأزهر كيف تحصل على محبة الله حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة 6 خصال جعلها الله للشهداء الصلاة على النبي ألف مرة

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