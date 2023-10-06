الصلاة على النبي ألف مرة.. رددها بنية تفريج الكروب وقضاء الحوائج

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن فضل الصلاة على النبي ألف مرة بنية تفريج الكروب وقضاء الحوائج.

الصلاة على النبي ألف مرة

وقال علي جمعة، في منشور على صفحته الرسمية على فيس بوك، عن الصلاة على النبي ألف مرة، إن هناك صيغة للصلاة على النبي يستحب ترديدها والإكثار منها وهي (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ صَلاَةَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضِينَ عَلَيْهِ، وَأَجْرِ يَا مَوْلَانَا لُطْفَكَ الْخَفِيَّ فِي أَمْرِى، وَأَرِنِى سِرَّ جَمِيلِ صُنْعِكَ فِيمَا آمَلُهُ مِنْكَ يَا رَبَّ الْعَالِمَيْنَ).

وأشار علي جمعة، إلى أنه قد ورد في شرح هذه الصيغة، في كنوز الأسرار: من ذكرها ألف مرة فرّج الله كربه ، وقضى حاجته كائنة ما كانت.

وتابع: قال الذي أفادني بها : وكذا من يذكر اسمه تعالى السريع ألف مرة بأن يقول يا سريع ، ونسبها بعضهم إلى السيد عبد الله العلمي بلفظ : " اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل الأرضين وأجرِ يا رب لطفك الخفي في أمري والمسلمين. قال : وقد لقنها النبي مشافهة له -رضي الله عنه-.

فضل الصلاة على النبي

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الإمام مالك عندما كان يصلي على النبي كان يحدث له أمر عجيب.

وأوضح جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الإمام مالك عندما كان إذا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - يتغير لونه، وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما في ذلك، فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر، وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه.