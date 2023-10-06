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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

6 خصال جعلها الله للشهداء.. الأوقاف: لهذه الأسباب الدفاع عن الوطن واجب وفرض

نوح العيسوي
نوح العيسوي

أكد الدكتور نوح العيسوي من علماء وزارة الأوقاف، أن الله تعالى كرم الشهداء بكرامات وخصهم بمنح عظيمة ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه».

منزلة الشهداء عند ربهم

وتابع خطيب الأوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم، من مسجد السيد البدوي بمحافظة الغربية، تحت عنوان:"«فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم» في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الـ 50: «فلنستلهم جميعا من هذه الذكرى الخالدة بأن نحافظ وندافع عن الأوطان، فهو من صميم مقاصد الأديان، ولنعلم أن الدفاع عن الوطن لا يقع على جيل دون جيل بل هو قاسم مشترك بين أبناء الوطن، وأنه واجب وفرض ولازم على جميع أبنائه».

 

فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم

وقال الدكتور نوح العيسوي من علماء وزارة الأوقاف، إن لله در الهداء الذين ضحوا بأرواحهم أملاً فيما عنده سبحانه وتعالى، وهذا ما جعل النبي مع رفعة قدرة وعلو منزلته كان يتمنى الشهادة بيانا لعظيم منزلتها فيقول: «والَّذي نفسي بيدِه لولا أنْ أشُقَّ على المسلِمين ما قعَدْتُ خَلفَ سَريَّةٍ تغزو في سبيلِ اللهِ أبدًا ولكنْ لا أجِدُ سَعةً فأحمِلُهم ولا يجِدون سَعةً فيخرُجون ويشُقُّ عليهم أنْ يتخلَّفوا بعدي والَّذي نفسُ محمَّدٍ بيدِه لَودِدْتُ أنِّي أغزو في سبيلِ اللهِ فأُقتَلُ ثمَّ أحيا فأُقتَلُ ) قال ذلك ثلاثًا».

 

وتابع خطيب الأوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم، من مسجد السيد البدوي بمحافظة الغربية، تحت عنوان: "«فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم» في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة: «ما أحوجنا في هذه الذكرى أن نتذكر شهدائنا الأبرار الذين فازوا برضوان الله تعالى وأن نجدد في أنفسنا التضحية في سبيل الله والوطن حتى ننال الأجر الذي أكرم من سأله الشهادة بصدق منازل الشهداء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سأَلَ اللَّه تَعَالَى الشَّهَادةَ بِصِدْقٍ بلَّغهُ اللهُ منَازِلَ الشُّهَداءِ وإنْ ماتَ على فِراشِهِ".

خطيب الأوقاف: لله در الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أملاً فيما عنده

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موضوع خطبة الجمعة

ونشرت وزارة الأوقاف، نص خطبة الجمعة اليوم والتي ستكون تحت عنوان «فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم» تسهيلا على الأئمة في إعداد وتحضير الخطبة.

 

وجاء نص خطبة الجمعة كالآتي: «فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم»: الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: {والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم}، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن الشهادة منزلة عظيمة ودرجة عالية، وهي أسمى غايات النبلاء، وأعظم أمنيات الشرفاء، حين يبذل الشهيد روحه الزكية فداء لدينه وأهله ووطنه، لذلك كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يتمنى الشهادة مرات ومرات، حيث يقول (صلوات ربي وسلامه عليه): (والذي نفسي بيده، وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل)، ويقول (عليه الصلاة والسلام): (ما أحد يدخل الجنة يجب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة).

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