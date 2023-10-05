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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم.. ننشر خطبة الجمعة السادس من أكتوبر

فضل الشهادة ومكانة
فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم

حددت وزارة الأوقاف، «فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم» موضوعا لـ خطبة الجمعة السادس من أكتوبر 2023م، الموافقة للجمعة الثالثة من ربيع الأول. 

فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم

تبدأ شعائر جمعة السادس من أكتوبر بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وخطيبا الدكتور نوح العيسوي من علماء وزارة الأوقاف، حيث تنقل من رحاب مسجد السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا تزامنا مع ذكراه التي تحتفي بها الطرق الصوفية ومحافظة الغربية على وجه الخصوص.

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 وجاء في نص خطبة الجمعة:«فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم»: الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: {والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم}، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن الشهادة منزلة عظيمة ودرجة عالية، وهي أسمى غايات النبلاء، وأعظم أمنيات الشرفاء، حين يبذل الشهيد روحه الزكية فداء لدينه وأهله ووطنه، لذلك كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يتمنى الشهادة مرات ومرات، حيث يقول (صلوات ربي وسلامه عليه): (والذي نفسي بيده، وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل)، ويقول (عليه الصلاة والسلام): (ما أحد يدخل الجنة يجب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة).

وقد خص الله (عز وجل) الشهداء بفضائل عظيمة، ومكانة سامية، فهم في صحبة النبيين والصديقين، حيث يقول الحق سبحانه: {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النّبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وعندما جاءت أم حارثة بن سراقة (رضي الله عنه) إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة- وكان استشهد يوم بدر-، فقال لها النبي (صلى الله عليه وسلم): (يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى).

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