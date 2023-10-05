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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تطلق برنامج البناء الثقافي للأئمة لتنمية المهارات

صدى البلد

تطلق وزارة الأوقاف البرنامج التثقيفي للأئمة الذي ينعقد بكل مديرية صباح الأحد الثاني من كل شهر، بمحاضرة في الثقافة العامة عقب صلاة الظهر، بلقاء مفتوح مع أحد كبار العلماء والمثقفين.

يأتي ذلك بحضور مدير المديرية أو وكيلها أو مدير الدعوة، وسيتم تحديد القضايا العلمية والثقافية بالتنسيق بين المديريات ورئيس القطاع الديني.

ويتم عقد المقرأة النموذجية عقب انتهاء اللقاء كختام له.
 

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه يمكن للمديريات التي بها كثافة عددية كبيرة عقد هذا اللقاء مرتين شهريًّا الأحد الثاني والرابع من كل شهر؛ لتمكين أكبر عدد ممكن من الحضور، بحيث يكون حضور كل إمام مرة واحدة شهريًّا، ويمكن للمديرية أن تزيد على لقاءين إذا رأت ذلك بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني بالوزارة. 

على أن تحدد كل مديرية بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني مكان اللقاء أو اللقاءات حال تعددها وعدد وأسماء الأئمة الذين سيشاركون في كل لقاء.

وستعد هذه اللقاءات جزءًا من البرامج التدريبية التي يحصل عليها الإمام، كما سيتم دوريًّا تكريم أفضل المتميزين في هذا الجانب. 

وتابعت الوزارة": “على أن يشمل البرنامج التثقيفي للأئمة زيارات ميدانية لأبرز معالم كل محافظة والمدن الجديدة بها للوقوف على ما بها من معالم حضارية، وما تم من إنجازات على أرض الواقع”.

وتعرض كل مديرية تقريرًا شهريًّا بذلك ليقوم رئيس القطاع الديني بعرضه على السلطة المختصة.

البرنامج التثقيفي للأئمة وزارة الأوقاف برنامج البناء الثقافي للأئمة

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