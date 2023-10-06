خطيب الأوقاف: من جميل القدر تزامن نصر أكتوبر والعيد القومي للغربية والمولد النبوي

قال الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن المصريين يحتفلون في هذا اليوم من كل عام، بذكرى نصر أكتوبر، تلك اللحظة التي استعادت فيها القوات المسلحة العزة والكرامة لمصر والأمة العربية.

وأضاف نوح العيسوي، في خطبة الجمعة، من مسجد السيد البدوي، بمدينة طنطا، متحدثا عن «فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم» أن من حسن أقدار الله عزوجل، أن يتوافق احتفال نصر أكتوبر، مع العيد القومي لمحافظة الغربية، التي تصدى أهلها بالدفاع ورد العدوان بقوة وبسالة.

وذكر أن من جميل القدر، أن يتوافق نصر أكتوبر والعيد القومي لمحافظة الغربية مع شهر المولد النبوي الكريم، فهو قدر من أقدار الله الجميلة.

وتابع: وفي هذه الذكرى الخالدة نتذكر شهداءنا الأبرار، الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن أرضهم وعرضهم ووطنهم، وسطروا في تاريخهم أسمى معاني البطولة والتضحية والفداء لهذا الوطن العظيم، ورووا بدمائهم أرض مصر وترابها وضحوا بأنفسهم من أرجل رفعة شأنها وتحقيقا لاستقرارها، فنالوا بذلك شرف الدنيا وكرامة الآخرة.