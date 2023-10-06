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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار: تصريحات الخارجية الأمريكية اعتراف بقدرة وقوة مصر وقيادتها

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ترحيبه بالتصريحات الرسمية الصادرة عن الخارجية الأمريكية وإقرارها بأن مصلحة الأمن القومي الأمريكي الالتزام بالمساعدات والتنازل عن بعض الشروط المتعلقة بالسنة المالية 2022".


وقال الحزب في بيان له ، إن مضمون التصريح الرسمي لوزارة خارجية الولايات المتحدة يمثل إقرارا بأن بلادنا تسلك الطريق الصحيح في كافة الملفات ومنها الملف الدولي تحت قيادة رشيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تحفظ مكانة وقدر وقوة مصر الضاربة والمؤثرة في معادلات الجميع، وما جاء من بيان الخارجية ردا علي تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجديد بمجلس الشيوخ، السيناتور بن كاردين، بحجب 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى القاهرة.

وأضاف «المصريين الأحرار» أننا نتابع بصورة دائمة كافة المواقف السياسية دولياً وإقليمياً ومحليا وتحليل سياسي إقتصادي اجتماعي شامل يقرأ موقف الخارجية الأمريكية بأنه خطاب ودّ للدولة المصرية وفتح آفاق تعاون مشترك علي الصعيد السياسي والتعاون الحكومي وهو ما يرحب به المصريين الأحرار.

ويؤكد الحزب، أن استعادة المكانة المصرية دولياً وإقليميا جاء نتاج جهود حسيسة واستراتيجية ومنهجية رائدة  لقيادة تملك المعلومة وتجيد اتخاذ القرار في وقته المناسب، مما يطمئن جوارح الشعب علي سلامة واستقرار بلاده.

وأوضح«المصريين الأحرار» أن تصريح الخارجية الأمريكية إقرارها بان أمن  بلادها القومي مرتبطا بالتعاون المصري رداً قاطع علي كافة المشككين وأبواق الخسة سوءا خوارج هذا الوطن أو المرتزقة الذين يحاولو احباط الشعب والتقليل من مكانة مصر وجهود قيادتها.

وهنا نتساءل من كان يستطيع وضع مصر في قدرها ومكانتها علي الساحة الدولية سوي رئيساً مخلص لبلاده ويملك من  المعلومات وجدارة وجسارة القرار ولذلك فإن حزب المصريين الأحرار أعلنها صريحة السيسي مرشحنا الرئاسي لاستكمال الحلم علشان مصر اللي بنحلم بيها.

حزب المصريين حزب المصريين الاحرار عصام خليل مصلحة الأمن القومي السنة المالية 2022 الرئيس عبد الفتاح السيسي

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