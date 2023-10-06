وزير الثقافة الأسبق: نصر أكتوبر أهم حدث في تاريخ الأمة العربية

قال، الدكتور عبد الواحد النبوي استاذ التاريخ الحديث والمعاصر، وزير الثقافة الأسبق، إن نصر أكتوبر هو أهم نصر في تاريخ الأمة العربية أجمع وأهم نصر في المنطقة والعالم العربي، ومهما تناولت الكتب هذه الحرب فلم توفي حق هذا الانتصار.



وأكد، النبوي، خلال لقائه ببرنامج “ صباح الحير يا مصر” المذاع على فضائية “ الأولى”، أن الدولة تعمل كاملة داخل مصر وخارجها وقد وجد أوراق تتعلق بمعركة أكتوبر ووجد مجموعة من الوثائق الهامة والضرورية التى تحكي هذه القصة، مضيفا انه عندما أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تنحيه تم رصد ردود الفعل العالمية عما حدث من 5 إلى 9 يونيو عن الشعب المصري.

وكشف، استاذ التاريخ الحديث والمعاصر ووزير الثقافة الأسبق، أن هذه الحرب كان مخطط لها منذ ثلاث سنوات وهناك عملية مشهورة تسمي عملية "اصطياد الديك الرومي" فهناك كان تخطيط بعد نكسة 1967 بالتخطيط لقيام حرب أكتوبر.