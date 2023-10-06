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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: تدخلات البرلمان الأوروبي في الشأن المصري لا تستند على أدلة ووقائع

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب

أدانت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وقالت “ محروس” في تصريحات لها اليوم، أن هذا التدخل السافر يتعمد الإساءة وتشويه صورة الدولة المصرية أمام العالم وهذا أمر مرفوض لافتة إلي أن دائما دول الاتحاد الأوروبي  تنادي بحقوق الإنسان والحريات ولكن هي أول من تنتهك هذه المبادئ بتدخلها في ما لا يعنيها أي شئون الدولة المصرية لاسيما الدول العربية وهذا كله لدعم مصالحها الشخصية.

 وأستكملت "محروس" قائلة بالعودة إلي الوراء سوف نري أن الاتحاد الأوروبي عندما تدخل من قبل لدعم أشخاص بعينهم مع مرور الوقت شاهدنا أنهم ليس لديهم أي ولاء لوطنهم بل كانوا عملاء ضد مصر .

وأضافت "عضو البرلمان المصري " أن هذه التدخلات لا تستند علي أدلة ووقائع بل الهدف هو اختيار الوقت التي تمر به الدولة المصرية بالانتخابات الرئاسية فضلا عن الاحتفال بالذكرى ال٥٠ لحرب أكتوبر لإثارة الجدل والتوتر بالدولة المصرية ومحاولة تشكيك الشعب بنزاهة وشفافية المؤسسات القضائية وهذا ابدا لا نقبل به.

 ونوهت أن مصر أثبتت اهتمامها بملف حقوق الانسان بأكثر من موقف علني وعلينا أن لا نسمح بإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في مصر .

البرلمان الأوروبي تنسيقية شباب الاحزاب مجلس النواب حقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية الاتحاد الأوروبي

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