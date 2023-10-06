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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجونة يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري

صدى البلد

تقدم نادي الجونة على الاتحاد السكندري 1-0 في الشوط الاول من المباراة التي تجمع بينهما الان ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.


أحرز أحمد بلحاج هدف تقدم الجونة في الدقيقة13 بعدما نفذت ركلة الجزاء بتسديدة من أحمد بلحاج ابعدها مهدي سليمان من منتصفمرماه ثم تابعها أحمد بلحاج بتسديدة أخرى سكنت المرمى.

وشهدت الدقيقة 22 هدف ملغي للاتحاد بأقدام مابولولو بداعي التسلل على أحمد عيد في بداية اللعبة.

وحصل لأليو جاتا لاعب الجونة على طرد مباشر بعد تدخل عنيف بالقدم على الرأس للاعب الاتحاد زغلول الدسوقي
 

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:-

المهدي سليمان ، محمود شبانة، سيف تقا، مصطفي ابراهيم، موور ساليفو، كريم الديب، زغلول الدسوقي، خالد الغندور، بنجامين بواتينج،أحمد عيد، مابولولو.

 وخسر الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة جمعت بينهما على استاد الاسماعيلية.

ويمتلك الاتحاد السكندري 3 نقاط من الفوز على سيراميكا كيلوباترا بهدف للأنجولي مابولولو في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

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