عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يسري المغازي : بيان البرلمان الأوروبي وتوقيته مشبوه ونواياه معادية لمصر

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

أعلن النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، رفضه التام لبيان  البرلمان الأوروبي ضد مصر والعملية الانتخابية،  قائلا: إن توقيت إصدار البيان مشبوه تماما ويعبر عن نوايا معادية لمصر ويحاول وأد تجربة سياسية واستحقاق دستوري جاد وهو إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفتح الباب لمنافسين.

ولفت المغازي:  في تصريح صحفي له اليوم، أن مطالب البرلمان الأوروبي، بأهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون. مزاعم سافرة والانتخابات لم تبدأ بعد حتى يمكن الحكم عليها.

وقال عضو مجلس النواب، إن مواقف البرلمان الأوروبي نحو مصر معادية وممنهجة ومشبوهة ومدفوعة من منظمات مأجورة، رغم أن بإمكانه سؤال مؤسسات الدولة الرسمية عن هذه المزاعم والتأكد بنفسه من كذبها.

وأشار النائب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأكدت عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، فعلى أي أساس استند لهذه الاتهامات.

واختتم المهندس يسري المغازي، بمطالبة البرلمان الاوروبي بمراجعة مواقفه نحو مصر والنظر بعين الحياد، احترام القانون الدولي الذي يحث على عدم التدخل في شؤون دولة مستقلة ومراجعة قرارته.

البرلمان الأوروبي الهيئة الوطنية للانتخابات مخالفات القانون الدولي انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

لن نستطيع تعويضه.. خالد لطيف يعبر عن حزنه لرحيل لاعب الزمالك

مجموعة سهلة لـ الأهلي في قرعة دوري أبطال إفريقيا

الحديد يواصل التراجع.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة

موضوعات متعلقة

مصر الحديثة: ادعاءات البرلمان الأوروبي عارية من الصحة

نائب عن بيان البرلمان الأوروبي: محاولة مفضوحة لتشويه الاستحقاق الانتخابي المقبل

ترشيحاتنا

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

أحمد فتوح يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي.. وتدخل عاجل من رجل أعمال زملكاوي

دعاء يوم الجمعة للمريض والمتوفي.. ورد فيه الكثير

كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة حقيقية لا يعلمها كثير

روسيا تعلن تطورا جديدا بشأن إرسال شحنات الحبوب المجانية إلى إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطت الـ 195 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة بلقيس فتحي

بـ جمبسوت أبيض.. سيرين عبد النور تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

قصة إنهاء حياة تشوباكابرا المخلوق الأسطوري في البرازيل.. صور

بفستان لافت.. هازال كايا تخطف الأنظار خلال أسبوع الموضة في باريس

فيديو

كشفت سر مشهد نبيل الحلفاوي.. مادلين طبر ترتدي بدلة الطريق إلى إيلات

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تواصل تلقى أوراق المرشحين.. فيديو

دول مهددة بزلازل عنيفة الفترة المقبلة .. تنبؤات مخيفة | فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ