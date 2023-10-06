يسري المغازي : بيان البرلمان الأوروبي وتوقيته مشبوه ونواياه معادية لمصر

أعلن النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، رفضه التام لبيان البرلمان الأوروبي ضد مصر والعملية الانتخابية، قائلا: إن توقيت إصدار البيان مشبوه تماما ويعبر عن نوايا معادية لمصر ويحاول وأد تجربة سياسية واستحقاق دستوري جاد وهو إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفتح الباب لمنافسين.

ولفت المغازي: في تصريح صحفي له اليوم، أن مطالب البرلمان الأوروبي، بأهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون. مزاعم سافرة والانتخابات لم تبدأ بعد حتى يمكن الحكم عليها.

وقال عضو مجلس النواب، إن مواقف البرلمان الأوروبي نحو مصر معادية وممنهجة ومشبوهة ومدفوعة من منظمات مأجورة، رغم أن بإمكانه سؤال مؤسسات الدولة الرسمية عن هذه المزاعم والتأكد بنفسه من كذبها.

وأشار النائب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأكدت عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، فعلى أي أساس استند لهذه الاتهامات.

واختتم المهندس يسري المغازي، بمطالبة البرلمان الاوروبي بمراجعة مواقفه نحو مصر والنظر بعين الحياد، احترام القانون الدولي الذي يحث على عدم التدخل في شؤون دولة مستقلة ومراجعة قرارته.