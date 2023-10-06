قرار عاجل من جهات التحقيق بشأن حارس العقار سارق فيلا القاهرة الجديدة

أمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة، فى واقعة سرقة خزينة من داخل فيلا بالقاهرة الجديدة.



وأصدرت قرارها باستعجال تحريات المباحث في الواقعة، بعدما نجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة سرقة خزينة من داخل فيلا بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحل البلاغ باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها عملات مالية «محلية وأجنبية»، وبعض المصوغات الذهبية وفوجئ بعدم تواجد حارس الفيلا.



تبين بالفحص وإجراء التحريات تبين أن حارس العقار المشار إليه وراء ارتكاب الواقعة، وععقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال اختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية، وبحوزته كل المسروقات المستولى عليهــا والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلًا سفر المبلغ وأسرته، وبعرضه على جهات التحقيق أصدرت قراراتها المتقدمة.