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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

هتقبض كام ؟ احسب معاشك بعد زيادة الحد الأدنى في يناير 2024

صدى البلد

تعتبر زيادة قيمة المعاشات أحد الأمور المهمة التي يهتم بها جميع مستحقي المعاش، خاصة بعد ما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف زيادة استثنائية للمعاشات والرواتب في ظل الأزمة الأقتصادية وارتفاع أسعار السلع والمنتجات.

اعلنت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية عن زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتُصبح 600 جنيه بدلاً من 300، وفقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهل يرتفع الحد الأدنى للمعاشات؟

 

قرار زيادة قيمة المعاشات 

يترقب أصحاب المعاشات موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة، بعد ما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة المعاشات 2023، اعتبارًا من شهر أكتوبر الجاري.

 تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون مستحق للمعاش، لتُصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، مع زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بـ معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، بذلك يكون معاش تكافل وكرامة زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقًا لمناطق الاستحقاق.

موعد صرف زيادة معاشات 2023 

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف زيادة المعاشات رسميًا، حيث من المقرر أن يتم صرفر الرمنحة لمستحقي المعاشات بأثر رجعي من أكتوبرر رفري شهر نوفمبر القادم، موضحًا: 

«سيأخذ الزيادة في يوم 1 نوفمبر، وحقكم محفروظ، وستأخذون الزيادة بالمعاش الخاصة بشهر أكتوبر مع هذا الشهر».

زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2024

يعتبر الحد الأدنى للمعاشات في الوقت الحالي هو 1105 جنيهًا، ومن المفترض وفقًا لما أوضحه رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه  سيصبح 1300 جنيه في مطلع العام يناير المقبل من العامى الجديدى 2024، بينما يبلغ الحد الأقصى الآن 8720 جنيهًا ويصل في يناير 2024  إلى 10 ألاف جنيه.
 

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