مورينيو: متأكد من ذهابي للسعودية ولكن حاليا أركز مع روما

أجرى الإعلامي عمرو أديب حوارًا مع جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، بعد توقيع النادي عقد رعاية مع موسم الرياض برئاسة تركي آل الشيخ.

تحدث مورينيو خلال حواره ببرنامج "الحكاية عبر قناة ام بي سي مصر، أن الكثير من اللاعبين بدأوا يفكرون في الانتقال إلى السعودية بعد رؤية نجاح رونالدو هناك.

حول إمكانية عمله في الدوري السعودي، أعرب مورينيو عن رغبته في العمل هناك في المستقبل وأنه يريد إعطاء كل شيء لنادي روما في الوقت الحالي، ولكنه لا يعرف متى سيحدث ذلك، مضيفا:" متأكد من ذهابي للسعودية لكن لا أعلم متي.