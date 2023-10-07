أحمد نوار يكشف كيف ساعده الفن على قنص أهدافه في حرب الاستنزاف|فيديو

قال الدكتور أحمد نوار ،فنان تشكيلي، إنه نجح في قنص 15 إسرائيليا خلال سنة ونصف، من بداية تجنيده كقناص، وحتى وقف إطلاق النار في سبتمبر سنة 1970.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "كل مرة كانت حالة مميزة، لأن العدو ذكي جدًا في أعمال التمويه والخداع، كل يوم يطوروا أنفسهم في التمويه، خاصة تمويه القناصة، في البداية القناصة مكشوفة، لما بدأت اكتشفهم بدأوا يعملوا تمويه".

وأردف: "كان القناص في البداية يتحرك في ملجأ وفوق شباك تمويه، لأني فنان، ودارس الظل والنور، كنت أرى رأس القناص وبندقيته، أصابت هدف تحت شبكة، فغيروا التمويه خلال 24 ساعة، وأحضروا مخلفات، براميل كبيرة، وألواح خشب وحديد، وغطوها بشباك".

ولفت إلى أن أحد القناصة الإسرائيلية دخل داخل برميل، وكانت الشمس خلفه، مردفا: "كان ظاهر داخل البرميل في دائرة مضيئة مثل خيال الظل، أصابت هدف داخل البرميل، وكان كل ما اكتشف نوع من التمويه، ويغيروا التمويه، حتى انتهوا".