عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد نوار يكشف كيف ساعده الفن على قنص أهدافه في حرب الاستنزاف|فيديو

أحمد نوار
أحمد نوار

قال الدكتور أحمد نوار ،فنان تشكيلي، إنه نجح في قنص 15 إسرائيليا خلال  سنة ونصف، من بداية تجنيده كقناص، وحتى وقف إطلاق النار في سبتمبر سنة 1970.

txt

أحمد نوار يكشف كيف تحول من فنان تشكيلي لقناص حرب الاستنزاف.. فيديو

txt

أحمد نوار: المصريون لم يقاتلوا في 67 والدليل انتصارنا في كل المواجهات التالية

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "كل مرة كانت حالة مميزة، لأن العدو ذكي جدًا في أعمال التمويه والخداع، كل يوم يطوروا أنفسهم في التمويه، خاصة تمويه القناصة، في البداية القناصة مكشوفة، لما بدأت اكتشفهم بدأوا يعملوا تمويه".

 

وأردف: "كان القناص في البداية يتحرك في ملجأ  وفوق شباك تمويه، لأني فنان، ودارس الظل والنور، كنت أرى رأس القناص وبندقيته، أصابت هدف تحت شبكة، فغيروا التمويه خلال 24 ساعة، وأحضروا مخلفات، براميل كبيرة، وألواح خشب وحديد، وغطوها بشباك".

 

ولفت إلى أن أحد القناصة الإسرائيلية دخل داخل برميل، وكانت الشمس خلفه، مردفا: "كان ظاهر داخل البرميل في دائرة مضيئة مثل خيال الظل، أصابت هدف داخل البرميل، وكان كل ما اكتشف نوع من التمويه، ويغيروا التمويه، حتى انتهوا".

أحمد نوار الحكومة المصرية القناصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

لأول مرة.. أحمد الفيشاوي يكشف عملية إزالة التاتوهات من جسده

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

ترشيحاتنا

برج الميزان وحظك اليوم السبت 7 اكتوبر 2023| النجاح اليوم ولكن بشروط

إنتصارات أكتوبر ..وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يشهدان حفل وطن واحد

في ذكرى انتصارات أكتوبر..تنفيذ الملتقى الثقافي للمحافظات الحدودية بالشيخ زويد

بركات: الزمالك قادر على حصد صدارة مجموعته بالكونفدرالية

مفاجآت أولاد رزق 3 ..الكدواني وآسر ياسين أبرزهم

عاطل وراء رسائل تحديث بيانات البنك المزيفة على الهواتف المحمولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدث نادر.. ماذا توقع العالم الهولندى يوم 14 أكتوبر؟

مطرب راب شهير يعلن توقفه عن الغناء لهذا السبب

مشابه لكوفيد-19.. تأثير صادم يحدث لك عند الإصابة بعدوى تنفسية حادة

أستراليا.. امرأة تعثر على أفعى في مكان صادم داخل منزلها

فيديو

موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف الزيادة الجديدة

ضربة للدولار| قرار جديد من المركزي .. ماذا حدث ؟

رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

أكاذيب وتجاوز للحدود.. أحزاب ونواب مصر ينتفضون ضد بيان البرلمان الأوروبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ