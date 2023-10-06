أحمد نوار: المصريون لم يقاتلوا في 67 والدليل انتصارنا في كل المواجهات التالية

قال الدكتور أحمد نوار الفنان التشكيلي، إن رؤيته عن حرب 67 أننا لم نقاتل، فلم يحدث قتال، بدليل أن الجيش المصري في جميع المعارك التالية انتصر في كل المواجهات.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "رأيت الجندي المصري بعد 67 ظلم، وأنه بداخله تكمن إرادة قوية نتيجة مصريته، وحضارته، إنسان له تراكم حضاري، فرسمت وجه له عيون في جميع الاتجاهات، وهي مرتبطة بأسلحة متجهة في جميع الاتجاهات فيها إرادة وقوة واستعداد وترقب وآمال.



وأردف: "لوحة المقاتل المصري أبيض وأسود مقاسها 60*60، لكنها كانت معبرة جدًا عن رؤيتي بأننا لم نحارب".