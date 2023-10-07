أحد أبطال نصر أكتوبر يكشف كواليس آخر 24 ساعة قبل الحرب

سرد اللواء أسامة همام أحد أبطال حرب أكتوبر، ووكيل المخابرات العامة المصرية، تفاصيل خطة الخداع الإستراتيجي للتغلب على العدو الإسرائيلي قبل بدء حرب أكتوبر المجيدة، قائلا إن الجيش تدرب بشكل جيد على صعود الساتر الترابي حاملين الأسلحة المختلفة وكل تفصيله في الحرب تدربنا عليها كثيرا، من أجل عبور هذا الساتر

أحد أبطال حرب أكتوبر يتحدث عن الانتصار المجيد

وأضاف "همام"، في تصريحات تلفزيونية مع محمد موسى في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، عرفت بميعاد الحرب يوم 5 أكتوبر مساء تم اتخاذ كافة إجراءات الاستعداد، واجتمعت ببعض ضباط الصف وطالبتهم بشحن البطاريات لبدء المشروع، وكان هناك حماس شديد جدا بين كل الجنود حول الحرب وموعدها والجميع يتساءل باستمرار "هنحارب امتي".

تابع وكيل المخابرات العامة المصرية: "عندما شاهدنا طيران قواتنا المسلحة يحلق على مسافة 30 متر بشكل منخفض في اتجاه إسرائيل تأكدنا أن ساعة الصفر قد حانت والحرب قد بدأت بالفعل على أرض الواقع".