ماذا سيتم في احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" بحضور الرئيس اليوم؟|تفاصيل كاملة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، اليوم احتفالية دولية كبرى لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" ، والتي تنظمها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وفي إطار برنامج إطلاق عام الإيسيسكو للشباب، الذي يحظى بشرف الرعاية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيقدم الشباب المشاركون عروضا حول التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال والعلوم الإنسانية

و تتضمن إحتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" ، والتي تنظمها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عددًا من الموضوعات الهامة، منها:

رؤية الإيسيسكو في مجال بناء قدرات شباب دول العالم الإسلامي

جهود الدولة المصرية في رعاية وتمكين الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

دور وزارة التعليم العالي في دعم المبدعين والمبتكرين

تكريم مجموعة من الشباب المبدعين والنابغين والمبتكرين في العالم الإسلامي.

ويحضر إحتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" ، والتي تنظمها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) :

عددا من وزراء الدول الإسلامية

عددا من السفراء

رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية

رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية

عددا من الشخصيات العامة

رجال الأعمال والصناعة والشباب والأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين فى مختلف التخصصات العلمية والتربوية والثقافية من مصر ودول العالم الإسلامي.

وكانت قد عقدت الإيسيسكو ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية ، حلقات نقاشية وأنشطة عصف ذهني في مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس بالقاهرة ، لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال والعلوم الإنسانية، قدمها شباب من مختلف دول العالم الإسلامي وخارجه.

جدير بالذكر أن المنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" إلى أن المنظمة تنفذ عددًا من البرامج والمشاريع الطموحة الموجهة لبناء قدرة الشباب، بالتنسيق مع اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالدول الأعضاء، وفي مقدمتها برنامج المهنيين الشباب، وبرنامج تدريب الشباب على القيادة من أجل السلام والأمن، فضلًأ عن ورش عمل للتدريب على تصميم القمر الصناعي التعليمي، وبرنامج تدريب ودعم الشباب في إنشاء وتطوير المشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا والابتكار، وحاضنة المشاريع الثقافية والإبداعية "إبداع".

وقد تأسست منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، عام 1979، وتضم في عضويتها ٥٤ دولة، وتهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل والتنسيق الاستراتيجي بين دول العالم الإسلامي في مجالات اختصاصها، فضلاً عن تقـوية قـدرات المنظومات التربوية وتحسين مؤشراتها في الدول الأعضاء، بالإضافة إلي تحفيز التنمية الثقافية الشّاملة لشعوب العالم الإسلامي، ويقع مقر المنظمة في مدينة الرباط المغربية.