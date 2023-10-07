دنيا المصري تثير الجدل بفستان مثير |شاهد

نشرت الفنانة دنيا المصري، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أكس.

وظهرت دنيا المصري وهي مرتدية فستانا باللون الاسود أنيق مكشوف الأكتاف، والبطن واضعة ميك أب ناعم يبرز ملامح وجهها.





كشفت الفنانة دنيا المصري عن تفاصيل دورها في مسلسل "حرب الجبالي"، الذي تم تصويره منذ عدة أشهر في لبنان،ومن المقرر طرحه قريبا.





وقالت دنيا المصري، إنها تلعب دور البنت المجنونة في عائلة مسلسل حرب الجبالي، الذي يشارك في بطولته كل منأحمدرزق، سوسن بدر، رياض الخولي، نسرين أمين، وغيرهم، موضحة:" الدور ده بحبه أوي".





وعبرت الفنانة دنيا المصري، عن أمنيتها استكمال مسلسل توحة، الذي تشارك في بطولته مع الفنانة علا غانم، وكانمقرراطرحه في رمضان 2023.

وأشارت دنيا المصري في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أن شخصيتها في مسلسل "توحة"، محببة إلىقلبهاجدا، والمخرج محمد النقلي هو أكثر شخص مؤمن بها في المجال.