6 أعراض شهيرة تدل على الإصابة بسرطان الثدي.. تعرف عليها

نشرت مؤسسة بهية الخيرية مجموعة من المعلومات الهامة عن المرض وطرق تشخيصه والفحص الذاتي المنزلي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لـ سرطان الثدي

أعراض سرطان الثدى

كتلة بالثدي

إفراز دموي

ألم مستمر

تغير بشكل الجلد

التهاب وأحمرار

تقشير بالحلمة

أعراض سرطان الثدى

ظھور ورم، تكتل وكلكعة في الثدي أو تحت الإبط

تغییر في شكل أو حجم الثدي

تغير في شكل أو لون الحلمة: قشور، تعرج، ارتداد، إفرازات تغیر فى شكل جلد الثدي: نتوء، قشور، شكل قشر البرتقال.. آلام غیر عادیة

التشخيص المبكر لسرطان الثدي

الكشف الذاتي: بعد أسبوع من انتھاء الدورة الماموجرام الدورى ( وھو الأكثر دقة)من سن 40 سنة

من سن 35 إذا كان ھناك تاریخ مرضي بالعائلة في اي سن اذا كانت ھناك اعراض

عوامل الخطورة

تقدم السن

عوامل وراثیة

تاریخ مرضي (الأم، الأخت، الخالة، العمة، الأب)

تاریخ شخصي

البلوغ المبكر "13 سنة" وانقطاع الطمث المتأخر "55 سنة" (التعرض لھرمون الأنوثة لفترة طویلة)

التعرض لعلاج اشعاعي (في حالة علاج أمراض مثل اللیمفوما) بعض أمراض الثدى الحمیدة مثل LCIS or ADH