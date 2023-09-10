وزير الصحة: سرطان الثدي يشهد انتشارًا واسعًا ولدينا أحدث أجهزة للكشف عن الأورام

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، تفاصيل مبادرة الكشف المبكر علي الأورام السرطانية، مؤكدا:" لدينا أحدث الأجهزة في العالم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الأجهزة المستخدمة في المعمل المتكامل الجديد تعتبر من أحدث التقنيات العالمية

فيما يتعلق بالأمراض السرطانية في مصر، قد أكد الوزير أن سرطان الثدي يشهد انتشارًا واسعًا، وأن الجهود في مكافحة فيروس سي قد ساهمت في تقليل حالات سرطان الكبد، بينما لا تزال حالات سرطان القولون والرئة هي الأكثر انتشارًا بين الرجال.