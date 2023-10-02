بمناسبة شهر التوعيةبالكشف المبكر.. قومي المرأة يؤكد دعمه لكل محاربات سرطان الثدي

أكد المجلس القومي للمرأة دعمه لكل سيدة مصرية مثابرة محاربة لمرض سرطان الثدي بجميع محافظات الجمهورية، متمنيا لهن خالص الشفاء.

يأتي ذلك بمناسبة حلول شهر أكتوبر شهر التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأعلن المجلس القومي للمرأة رفع شعار الوقاية من المرض خير من العلاج والألم، مؤكدا على أن الكشف المبكر هو الوسيلة للوقاية والحد من انتشار المرض .

ولفت قومي المرأة إلى اهتمام الدولة المصرية بملف صحة المرأة وهو ما يتضح جليا من خلال المبادرات الموجهة الى المرأة بشكل خاص وفى مقدمتها مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي بجميع محافظات الجمهورية بالمجان، والتي تهدف الى العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات.

وناشد المجلس جميع السيدات بجميع المحافظات بضرورة الإسراع بإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي والاطمئنان على صحتهن.