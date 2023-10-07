اختطاف جندي إسرائيلي واقتياده إلى غزة والسيطرة على مركز شرطة في سديروت

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 أن جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي اختطف واقتيد إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى سيطرة مسلحين فلسطينيين على مركز شرطة في سديروت شمال القطاع.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".، مضيفة أنه ويجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: "هناك تبادل لإطلاق النار في الشوارع".

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

ودعت حركة حماس الفصائل المسلحة في لبنان إلى الانضمام لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فجر اليوم بقصف مكثف على إسرائيل.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أنه سيعقد اجتماعا مع كبار المسؤولين الأمنيين في الساعات القادمة لبحث الهجمات الصاروخية.

وأطلقت حركة حماس اليوم السبت 5 آلاف صاروخ على قطاع غزة، وتسلل عدد من المسلحين إلى المستوطنات، وقتلت إسرائيلية تبلغ من العمر 70 عاما جراء الصواريخ التي أطلقت.