الفحص الذاتي لـ الثدي بخطوات بسيطة في المنزل

شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بصفته أفضل طرق الوقاية وتجنب مضاعفات المرض.

وتختلف علامات الإصابة بسرطان الثدي لدى السيدات، فمن الضروري معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك.

ويجب القيام بالفحص الذاتي للثدي مرة شهريا عند نهاية الدورة الشهرية أو في حالة انقطاع الطمث، حددي يوما ثابتا كل شهر كأول يوم في الشهر أو يوم قبض المعاش.

الزيارة الدورية للوحدة الصحية مهمة للكشف المبكر عن المرض، وإذا لاحظتِ أي تغير في أي وقت، عليك سرعة التوجه للوحدة الصحية.

أهمية الفحص الدوري للثدي

هو ضرورة أساسية لتقليل العواقب الوخيمة ويشتمل على:

• الفحص الذاتي: يكتشف هذا الفحص السرطان بنسبة حوالي 25% ويكون إجراؤه شهريا من قبل السيدة.

• الفحص الطبي: يكتشف هذا الفحص السرطان بمعدل حوالي %40 ويكون سنويا ويتم من قبل الطبيب أثناء الفحص العام.

وقالت وزارة الصحة إن هناك طريقة بسيطة تساعدك على فحص ثدييك، وبالتالي اكتشاف أي ورم في مرحلة مبكرة يمكن معها معالجته والشفاء منه بإذن الله.

طرق الفحص الذاتي لـ الثدي

انظري إلى الثديين في المرآة مع وضع اليدين في وضع مستقيم على الجانبين، ثم وضع اليدين على وسط الثدي.

فحص الثدي ذاتياً

تأكدي بالنظر إلى شكل ولون وحجم الثديين أنه هو المعتاد بالنسبة لكِ، دون تغيير، أو دون اختلاف بين الثديين.

فحص الثدي ذاتياً

لاحظي وجود أي من العلامات التالية بأي من الثديين:

فحص الثدي ذاتياً

الخطوة الثانية أمام المرآة، ارفعي يديكِ إلى أعلى وتأكدي من عدم وجود أي من التغييرات السابقة.

فحص الثدي ذاتيا

الخطوة الثالثة أمام المرآة

أثناء رفع يديكِ إلى أعلى، لاحظي خروج أي إفرازات غير طبيعية أو دم من الحلمتين اليمنى أو اليسرى بدون تعصير الحلمة.

فحص الثدي ذاتيا

استلقي على السرير وضعي وسادة تحت كتف الجانب الذى ستفحصينه، استخدمي اليد اليسرى لفحص الثدي الأيمن واليد اليمنى لفحص الثدي الأيسر.

باستخدام راحة أصابعك ومن خلال حركة دائرية قومي بفحص الثدي (الجلد والأنسجة).

فحص الثدي ذاتياً

تأكدي من فحص الثدي بالكامل، من عظمة الترقوة إلى أعلى بطنك، الصدر من الإبط إلى منتصفه.

فحص الثدي ذاتياً

حتى تتأكدي من فحص الثدي بالكامل، يمكنك أن تبدأي من الحلمة ثم تتحركي في دوائر أكبر وأكبر حتى تصلي إلى المنطقة الخارجية للثدي.

فحص الثدي ذاتياً

لا تنسي الجزء السفلي من الثدي في حالة الثدي المتدلي، ولاتنسي بعد ذلك فحص الإبط.

فحص الثدي ذاتياً

أعيدي الفحص السابق بنفس الطريقة المذكورة أثناء الاستحمام والجلد مبتل.

فحص الثدي ذاتياً

لاحظي الإحساس بأي من العلامات الآتية: