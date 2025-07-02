هآرتس: الرقابة العسكرية تأمر بحذف تقرير عن شراء نجل نتنياهو شقة فاخرة في إكسفورد

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم ، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية أمرت موقع “كالكاليست” الاقتصادي بحذف تقرير تناول شراء يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شقة فاخرة في مدينة أكسفورد البريطانية.

وأثار الحذف المفاجئ للتقرير تساؤلات واسعة، خصوصا في ظل الانتقادات المستمرة لدور الرقابة العسكرية في تقييد حرية الإعلام ومنع تغطية قضايا تتعلق بمقربي السلطة.

وفي وقت سابق، أدلى يائير بتصريحات مثيرة للجدل في مقابلة تلفزيونية مع قناة "TOV" المحلية، أكد فيها أنه غادر إسرائيل مطلع عام 2023 إلى الولايات المتحدة "خوفا على حياته"، بعد تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة والده.

وقال: "كانت تلك الليلة التي طرد فيها وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه، وقد تصاعد الغضب الشعبي إلى درجة أنني شعرت بأن حياتي مهددة"، مضيفا أن متظاهرين تسلقوا أسوار منزله وهم يحملون المشاعل، واصفًا المشهد بأنه "فاشي".

وأشار إلى أنه تلقى تهديدات مباشرة بالقتل، في ظل ما اعتبره "تراخيا متعمدا من الشرطة"، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بمغادرة البلاد.

واتهم يائير حركة "كابلان" الاحتجاجية بملاحقته بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة، قائلا إن "محققين خاصين كلفوا ملايين الدولارات قاموا بتتبعه"، وادعى أن مجموعات "أشبه بمليشيات" ممولة من "مختلين عقليًا" تستغل الاحتجاجات كوسيلة "لإرهابه".