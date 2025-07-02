الإيجار القديم.. محمود فوزي: تخصيص وحدة لكل مستاجر قبل سنة من انتهاء المهلة

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أننا نحتاج من ثلاث إلى ستة شهور لحصر المناطق المتميزة من المتوسطة من العادية.

وأضاف المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن سيتم تخصيص وحده لكل مستاجر قبل سنة من انتهاء المهلة، متابعاً أن ستكون هناك انظمه دفع مختلفه ومتعدده للمستاجرين لدفع الثمن الوحدات.



وتابع المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن كان هناك تخوفات لدى بعض النواب حول المستاجر الاصلي ولكنهم اصبحوا حاليا محميين بتوفير سكن ملائم لهم قبل انتهاء المهلة.

وأشار المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى اننا نعالج مشاكل مزمنة موجودة منذ عشرات السنوات.

