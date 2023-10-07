صافرات الإنذار تدوي في القدس عقب استهداف جيش الاحتلال مواقع تابعة لحماس

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، السبت، إن صفارات الإنذار تدوي في مدينة القدس المحتلة.

ويأتي ذلك عقب استهداف الجيش الإسرائيلي مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه تم استدعاء جنود الاحتياط بعد الهجمات الصاروخية من قطاع غزة.

وفي وقت سابق صباح اليوم، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه جرى إطلاق صواريخ داخل العمق الإسرائيلي ولم تفلح القبة الحديدية في التصدي لها.

وانطلقت صفارات الإنذار في القدس المحتلة بينما سقطت صواريخ على مستوطنة قرب تل أبيب.

وجرى إصابة 3 مستوطنين في الرملة قرب تل أبيب جراء الهجوم الفلسطيني حالة اثنين منهم خطرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية انه حدث تطور كبير، حيث قام مسلحون بالسيطرة على مركز الشرطة في ‎سديروت وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى.