أول تعليق من أمريكا عقب أحداث إسرائيل

قالت القائمة بالأعمال الأمريكية لدى إسرائيل، إن واشنطن تقف إلى جانب تل أبيب في مواجهتها.

ويأتي ذلك عقب القصف الجوي الذي تعرضت له إسرائيل من جانب قوات حماس، والذي خلف العديد من الضحايا والأسري.

هذا وقالت مصادر إعلامية اليوم السبت: "إن جندي إسرائيلي جديد سقط في قبضة المقاومة في خانيونس”.

وأضافت أخرى، أنه لا يمكن حصر أعداد القتلى والمصابين .. الوضع صعب للغاية وعشرات المستوطنين أبلغوا عن اقتحام منازلهم وتعرضهم لإطلاق نار".

وأكدت القناة 13 العبرية، أنه تم إجلاء عشرات الجرحى من المستوطنات إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

فيما أضافت القناة 12 العبرية، قصف خلية داخل كيبوتس ياد مردخاي قرب عسقلان.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مصرع إسرائيلية إثر قصف صاروخي من قطاع غزة.