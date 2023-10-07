لا شرطة وجيش ورعب في تل أبيب بعد طوفان الأقصى

أصيب سكان تل أبيب بحالة من الرعب بعد أن فوجئوا بالمقاومة تقف عند منازلهم وفي شوارع تل أبيب.

وذكرت إحدى سكان تل أبيب: "أختي قالت إن مسلحين دخلوا منزلهم، وأنا غير قادر على الوصول إليها".

وقالت جايا، وهي من سكان تل أبيب، لصحيفة "هآرتس"، إنها تحدثت عبر الهاتف مع شقيقتها التي تعيش في كيبوتس نير أوز الجنوبي، والتي أخبرتها أن المسلحين دخلوا منزل العائلة.

وأضافت: "أخبرتني أنها وأخي وأبي يختبئون في الملجأ. وخرج المسلحون بعد بضع دقائق، لكنني لم أتمكن من الاتصال بعائلتي منذ ذلك الحين".

وأوضحت جايا أن شقيقها استطاع أن يكتب لها أن هناك العديد من الضحايا في الكيبوتس.

وتابعت أنه لم تتم رؤية أي من قوات الشرطة أو الجيش.

بحسب ما ورد من صحف عبرية، أصيب أكثر من 120 شخصًا جراء سقوط صواريخ من غزة على مدن في جميع أنحاء إسرائيل.

يأتي ذلك، فيما من المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا لمجلس الوزراء في الساعة 17:00 مساء بالتوقيت المحلي.

كما سيعقد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ومفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي تقييمًا للوضع في مقر الشرطة الإسرائيلية.

من جانبها، أكدت السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة أنها "تراقب الوضع الأمني عن كثب" ويحتمي موظفوها في أماكنهم.

وبحسب صحيفة عبرية، قالت السفارة الأمريكية إنها تراقب الوضع الأمني عن كثب، وأضافت أنها “على علم بوقوع ضحايا نتيجة لهذه الأحداث”.

