شاب يتخلص من حياته لمروره بحالة نفسية في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب تخلص من حياته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالعثور على جثة شاب يدعي “م. ع” حيث تخلص من حياته بشنق نفسه بتعليق نفسه بحبل بسقف حجرته لمروره بحالة نفسية.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه يعانى من أزمة نفسية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.