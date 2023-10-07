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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: هذه المحال مستثناة من مواعيد الغلق الشتوية.. تفاصيل

المواعيد الشتوية
المواعيد الشتوية لغلق المحال

بدأ تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال الجديدة "المواعيد الشتوية" ، يوم الجمعة 29 سبتمبر الماضى وتستمر حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2024.

وأكدت وزارة التنمية المحلية  استثناء عدة أنشطة تحارية من مواعيد الغلق منها محال البقالة والسوبر ماركت وبيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والمخابز والأفران .


 

المواعيد الشتوية لغلق المحال
 

وطبقا للمواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية،  يتم فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات ، يومياً من الساعة 7صباحاً وتغلق الساعة 10مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساءً .

أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 1 صباحا.

وتستمر خدمة توصيل الطلبات وخدمة التيك أواي للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم (24ساعة).   

أما الورش الموجودة داخل الكتل السكنية فيتم غلقها الساعة 6 مساءا على ان يتم فتحها في 5 صباحا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة. 

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