إزاله سوق العاشر العشوائي بمدينة نصر بعد سنوات من الفوضى| صور

بعد سنوات من احتلال الباعة لموقف الحى العاشر القديم وأسفل كوبرى العاشر، قاد اللواء أركان حرب أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، حملة مكبرة لتطهير المنطقة من العشوائية التي تعرقل حركة مرور السيارات.

كان جودة قاد فريق عمل ميدانيا من إدارة المتابعة الميدانية ووحدة الرصد البيئي وشركة النظافة “انفيروماستر”، في أعمال حملة موسعة لرفع كفاءه النظافة ورفع المخلفات والكنس اليدوي على موقف الحى العاشر القديم وأسفل كوبرى العاشر، وجار الاستكمال في قطاعات أخرى.

لاقت الحملة فرحة كبيرة من أهالي المنطقة بعد رفع جميع الإشغالات والمخلفات التي تعرقل حركة السير وتسبب روائح كريهة بالمنطقة نتيجة مخلفات الباعة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بالارتقاء بمنظومة النظافة وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

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