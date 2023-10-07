اعتراف عبري.. طوفان الأقصى يكشف عن فشل المخابرات الإسرائيلية

اعترفت صحيفة عبرية بفشل المخابرات الإسرائيلية في كشف او منع عمليات المقاومة الفلسطينية اليوم ، حيث تجري معارك واسعة فيما يسمى طوفان الأقصى.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية إن الحكومة فوجئت بالهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت.

ووصفت الصحيفة رعب الإسرائيلين اليوم والقتل الواسع للجنود بفشل مخابراتي خطير.

وذكرت الصحيفة أن ما حدث مفاجأة كاملة بعدد غير قليل من القتلى والجرحى والأسرى والمختطفين.

واعتبرت أن الجيش الإسرائيلي لم يقم بمهمته في حماية مواطنيه، ودعت لفتح تحقيق عاجل.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو مسلحي حماس في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة، بعد تسللهم عبر الحدود.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلي إن عشرات الإسرائيليين قتلوا وأكثر من 500 آخرين أصيبوا في الهجوم.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تخوض معارك "برية" السبت ضد مقاتلين فلسطينيين في المناطق المحيطة بقطاع غزة "بعد تسلل هؤلاء بالمظلات بحرا وبرا".